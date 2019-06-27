РИАМО - 27 июн. В Москву и Подмосковье пришли долгожданные дожди, благодаря им в регионе улучшится пожароопасная ситуация, сообщается на сайте «Метеовести».

Как отметили синоптики, первый месяц лета в Московском регионе не баловал обилием осадков. За первые 25 дней июня в Москве выпало лишь 13 миллиметров осадков, что составляет около 17% от месячной нормы. Не лучше обстояла ситуация и в Подмосковье, из-за чего в области сложилась сложная пожароопасная обстановка.

«Прошедшие в течение минувших суток дожди улучшат пожароопасную ситуацию в регионе и помогут пожарным бороться с огнем. Добавим, что за минувшие сутки в Москве выпало 6 миллиметров небесной влаги, по области наиболее интенсивные дожди прошли в Воскресенске, там выпало чуть более 12 миллиметров осадков, 7 миллиметров дождя выпало в Пушкине и Волоколамске, 6 миллиметров – в Кашире», - говорится в сообщении.

В четверг дожди в Московском регионе продолжатся и в осадкомеры метеорологов попадет еще около 6-11 миллиметров влаги (до 14,7% от месячной нормы). Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.