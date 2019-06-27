РИАМО – 27 июн. В Кузьминском лесопарке подмосковных Котельников 29 июня пройдет субботник, все желающие смогут принять в нем участие, сообщается вКузьминском лесопарке», – говорится в сообщении.

Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители города Котельники! Приглашаем вас присоединиться к субботнику, который состоится 29 июня в

Сбор будет в 9:00 возле стадиона «Здоровье». Людям выдадут инвентарь, весь собранный мусор вывезут.