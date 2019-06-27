РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В Подольске по просьбе жителей рабочие заделали ямы на автодороге по улице Вишневая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы и выбоины на автодороге по улице Вишневая. Он отметил, что на данной дороге, у дома №7, множество ям. Также он добавил, что на обочине паркуются фуры, в связи с этим водители вынуждены ездить по разбитому участку дороги.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ям на проезжей части автодороги по улице Вишневая и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия на дороге выполнены», – сказал замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству городского округа Подольск Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.