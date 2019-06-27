РИАМО - 27 июн. Из-за штормового предупреждения столичным кафе настоятельно рекомендуют закрыть летние веранды, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 27 июня ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Также заведениям советуют укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В четверг в Московском регионе ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода. Максимальная температура воздуха в столице составит 17-19 градусов, по области - 16-21 градус. Теплая погода вернется в столицу в середине следующей недели.