РИАМО - 27 июн. Адреса стационарных камер видеонаблюдения могут выложить в открытый доступ, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ЦОДД.

В рамках подготовки к Госсовету обсуждался вопрос по расположению камер на дорогах. В первую очередь этот вопрос касается мобильных камер-треног, которые в Москве не используются. Москва, помимо стационарных камер, работает с передвижными комплексами, которые также используются для розыскных и специальных мероприятий совместно с ГИБДД.

«Наши передвижные комплексы без труда можно увидеть на дорогах – они заметны издалека. Все они забрендированы, у них яркая зеленая оклейка. Также мы ставим предупреждающие таблички. Кроме того, мы готовы выложить адреса стационарных камер в открытый доступ», — сказал собеседник агентства.

Благодаря передвижным комплексам в ТиНАО, например, удалось снизить аварийность в местах их установки в 3,5 раза. Это важные цифры спасенных жизней.