РИАМО - 27 июн. Исполняющий обязанности главы подмосковного городского округа Лосино-Петровский Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий по собственному желанию, новым врип главы муниципалитета стал Иван Курданин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В городском округе Лосино-Петровский состоялось заседание совета депутатов. И. о. главы городского округа Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий главы по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Депутаты возложили временное исполнение полномочий главы городского округа на первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Ивана Курданина.

Николай Сущенко был назначен временно исполняющим обязанности главы Лосино-Петровского 24 мая.