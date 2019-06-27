РИАМО - 27 июн. В Москве начала работу централизованная служба техподдержки бесплатного городского Wi-Fi, пользователи могут обратиться туда с вопросами и пожеланиями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Номер службы +7 (800) 300-69-89. Обращения принимают круглосуточно. Специалисты подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети Moscow WiFi_Free, а также помогут, если упала скорость интернета.

«Пока консультации можно получить лишь по работе беспроводной сети на всех улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). До конца года пройдет интеграция всех сегментов городской сети Wi-Fi, она станет бесшовной. При передвижении по городу с включенным Wi-Fi пользователям не потребуется заново проходить процедуру авторизации», — говорится в сообщении.

По словам начальника управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi Александра Харитонова, в ближайшее время по единому номеру горячей линии можно будет сообщить о низкой скорости бесплатного интернета не только на улицах, но и в музеях, библиотеках, кинотеатрах или общежитиях.

Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения необходимо ввести логин и пароль, во втором — указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.

В Москве работают более 16 тысяч точек доступа к Wi-Fi. Ими оборудованы в том числе библиотеки, музеи, дома культуры. По итогам 2018 года к городской сети Wi-Fi подключились примерно 24,3 миллиона раз, что выше показателей 2017 года на 27,5%.