РИАМО - 27 июн. В честь Дня семьи, любви и верности вход в столичный музей Победы 7 июля будет бесплатным для супругов (при предъявлении паспорта со штампом о регистрации брака), а также для детей до 16 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В честь праздника музей подготовил программу «Ромашка Победы. Семейная история войны». В диорамах, посвященных шести крупнейшим битвам Великой Отечественной войны, актеры театра и кино Авангард Леонтьев и Дмитрий Савкин прочитают фронтовые письма своих близких.

«Литературно-музыкальные постановки в уникальной атмосфере помогут понять, как семья и любовь делали людей сильнее в грозные годы войны. Кроме того, все посетители музея смогут и сами поделиться историями о воевавших дедах и прадедах в рамках программы «Свободный микрофон», которая пройдет в интерьере трехмерной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев», — рассказал сотрудник пресс-службы музея Победы.

Гостям покажут спектакль народного молодежного театра «С любимыми не расставайтесь». В основу премьерной постановки легла пьеса драматурга Ники Квижинадзе «Ромашка и Ландыш». Зрители увидят историю настоящей любви, над которой не властны ни время, ни смерть, ни война.

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и научиться рисовать ромашки, посмотреть семейные фильмы и мультфильмы в кинотеатре «Поклонка».

Акция «Ромашка Победы. Семейная история войны» стартовала в музее Победы 8 июля 2017 года. Она будет длиться 1 тысячу дней, до 75-летия Победы. Каждый месяц в музее проходит марафон чтения фронтовых писем и отрывков из литературных произведений.

День семьи, любви и верности в России отмечают с 2008 года. Он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии. Город будет украшен открытками с ромашками.

За последние пять лет свои свадьбы ко дню праздника в столице приурочили более 3 тысяч пар.