РИАМО - 27 июн. К середине следующей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до плюс 28 градусов, сообщил РИАМО в четверг представитель Гидрометцентра России.

«В понедельник - плюс 19-24 градуса, во вторник - плюс 20-25 градусов, в среду - плюс 23-28 градусов, переменная облачность», - сказал собеседник агентства.

По его словам, предстоящие выходные в регионе будут прохладные и дождливые.

Ранее синоптики сообщили, что в четверг в Московском регионе ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода. Максимальная температура воздуха в столице составит 17-19 градусов, по области - 16-21 градус.