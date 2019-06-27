РИАМО - 27 июн. В ближайшие часы в Подмосковье ожидаются дожди с грозами, сильный ветер, местами град, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФБГУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 27 июня, на территории Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели советуют при сильном ветре закрыть форточки и окна, отключить газ, водопровод и электричество и не пользоваться лифтами. Если ветер застал вас на улице, укройтесь в здании, держитесь подальше от деревьев, недостроев и рекламных щитов.

При дожде нужно осматриваться участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой. Если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги и переждите.

Чтобы избежать попадания молнии, нужно дома закрыть все окна и дымоходы, держаться подальше от проводки и антенн. Также следует отключить радио, телевизор и электроприборы. На открытой местности нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями. Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде, купаться в водоемах.

Если человека ударила молния, необходимо раздеть его, облить холодной водой, накрыть мокрой холодной материей. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

При граде нужно найти укрытие в помещении, не следует прятаться под деревьями.