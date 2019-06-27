РИАМО - 27 июн. За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19% в среднем по стране, пишет в четверг газета «Известия».

В мае семестр учебы в государственном вузе подорожал в среднем до 68,9 тысячи рублей, следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы. К сентябрю цены могут вырасти еще на 15–20%, считают эксперты.

«В мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тысячи рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее (58 тысяч рублей). Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 до 55,2 тысячи рублей. Такая тенденция просматривается уже не первый год: в 2018-м расценки на обучение увеличивались на 14%, следует из данных ЕМИСС», — сообщается в статье.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что к сентябрю 2019 стоимость обучения вырастет еще на 20%.

«Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», — отмечает эксперт.

В пресс-службе ФАС сообщили, что регулированию подлежит только порядок оказания платных образовательных услуг, но не их стоимость.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский рассказал, что чиновники подсчитывают, в какую сумму обходится государству обучение студента конкретной специальности. После этого определяется стоимость для коммерции, и она не должна быть меньше суммы, которую тратят на бюджетников.

Проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров пояснил, что объем затрат государства на одного студента растет, поэтому растет и стоимость обучения на коммерции.

«Поэтому, скорее всего, снижения оплаты за обучение на внебюджетных местах в ведущих университетах не произойдет. Хочу отметить, что именно в лучших вузах достаточно бюджетных мест для обучения молодых людей, показывающих хорошие результаты в учебе», — добавил Петров.

Проректор по развитию РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно отметил, что каждый вуз старается найти оптимальное соотношение между стоимостью обучения и возможным количеством студентов. Поэтому ни один университет без существенных оснований не поднимает стоимость обучения.