РИАМО - 27 июн. Дождливая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные, температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса, сообщил РИАМО в четверг представитель Гидрометцентра России.

«Температура в пятницу плюс 16-19 градусов, временами дождь, грозы. В субботу днем плюс 12-17 градусов, ночью 10-15 выше ноля, ветер порывистый при грозе до 17 метров в секунду, облачно, дождь», - сказал собеседник агентства.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, ветер до 10 метров в секунду. Ночью плюс 6-11, днем 16-21 градус.

Потеплеет уже в понедельник, днем температура составит плюс 19-24 градуса.