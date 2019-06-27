РИАМО - 27 июн. Станцию «Нижегородская» Некрасовской линии метро оформят в стиле авангардистского искусства, проект уже утвержден Москомархитектурой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В дизайне будет использовано сочетание геометрических фигур ярких цветов — это главный художественный прием супрематизма. Потолки в кассовых залах украсят большие желтые и оранжевые квадратные плафоны. Путевые стены и прямоугольные колонны платформы также сделают желтыми и оранжевыми. Они будут контрастировать с серым цветом потолка и стен. А вдоль перрона установят ярко-оранжевые скамьи в виде кубов.

«При разработке проекта станции авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина и других художников-супрематистов. Заимствованные у мэтров идеи позволили архитекторам создать одну из самых ярких станций столичного метро», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что в интерьерах платформы будут одновременно присутствовать оранжевый, салатовый, голубой, желтый, белый, серый и черный цвета.

Освещение станции тоже будет контрастным, варьироваться от теплого желтого до холодного синего. Потолки соберут из металлических алюминиевых панелей со встроенными в них светодиодами. Стены облицуют керамогранитом и натуральным камнем серого цвета, полы вымостят полированным и шлифованным гранитом.

© Сайт мэра Москвы © Сайт мэра Москвы 1 из 2

Станцию строят на юго-востоке Москвы, на Нижегородской улице. Она будет принимать поезда двух линий — Большой кольцевой и Некрасовской. «Нижегородская» войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Рязанская», одного из крупнейших в столице. Он объединит метро и МЦК.

Первый участок Некрасовской линии метро открылся в начале июня. Он состоит из четырех станций – «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Всего на ветке будет восемь станций.