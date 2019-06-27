РИАМО - 27 июн. В одном из СНТ городского округа Истра обнаружена нарколаборатория и теплица для выращивания конопли, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Производство наркотика организовали мужчина и женщина. Они арендовали частный дом и оборудовали помещение для незаконного культивирования наркосодержащих растений. Ботаники использовали специальное оборудование, чтобы увеличить в растениях содержание сильнодействующих веществ. Это способствовало многократному усилению наркотического воздействия на организм человека от употребления изготовленной из таких растений марихуаны.

«Изъято 115 кустов конопли, 72 стеклянные банки с веществом растительного происхождения, увлажнители воздуха, тепловые лампы и другие приспособления, используемые для незаконного культивирования каннабиса, а также контейнеры с семенами и грунт», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков в крупном размере». Решается вопрос о возбуждении дела по статьям «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Максимальное наказание — 20 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские ищут других участников преступной группы и выявляют другие эпизоды преступления.