РИАМО - 27 июн. Накануне в Щелкове и Рузском округе были найдены артиллерийский снаряд и минометная мина времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни и жизнедеятельности боеприпасы не представляют, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

26 июня в 11:35 поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Щелково об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 30 метров. Выставлена охрана силами ОВД городского округа Щелково. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 27 июня», - говорится в сообщении.

Также в этот же день в 17:07 от оперативного дежурного ЕДДС Рузского городского округа поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен Великой Отечественной войны.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений 300 метров. Выставлена охрана силами ОВД Рузского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 28 июня», - отмечается в сообщении.