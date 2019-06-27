РИАМО - 27 июн. Детей с раннего возраста следует учить не общаться с подозрительными людьми и действовать в интересах собственной безопасности, это позволит избежать несчастных случаев, сообщила РИАМО депутат Мосгордумы, директор московской школы №2098 Надежда Перфилова.

Ранее в Москве задержали 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, который знакомился со своими жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку. Когда людям становилось плохо, злоумышленник обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек, на данный момент установлены 11 потерпевших. «Московский отравитель» орудовал в популярных среди молодежи местах.

«По моему убеждению, родители всегда должны вкладывать в сознание ребенка самые простые истины, проговаривать их вслух, какими бы элементарными они ни были. Прежде всего – никакого общения с незнакомыми или подозрительными людьми. Этот очевидный принцип, будучи заложенным еще в детском возрасте, может обезопасить от несчастных случаев в течение всей жизни, и произошедшие события лишний раз подтверждают это предположение», - сказала Перфилова.

По ее словам, необходимо с детства прививать понимание того, что все ценное добивается трудом, а желание получить что-то простым путем может привести к опасным последствиям.

«Должен прививаться эмоциональный контроль, в частности, умение противостоять спонтанному желанию довериться незнакомому человеку, открыться и что-то сделать в его интересах. Подчеркну, я не говорю о том, что нужно быть черствым и неотзывчивым – речь идет о здоровом, рациональном инстинкте самосохранения», - добавила Перфилова.

Депутат отметила, что уделяет большое внимание внутрисемейным коммуникациям как в своей педагогической деятельности, так и в рамках проекта «За безопасность детства».

«Эту программу мы развиваем совместно с многочисленными волонтерами с целью обеспечить защиту жизни и здоровья детей. Проблеме проговаривания и семейной коммуникации в проекте уделяется особое внимание, ей посвящены развивающие мастер-классы и конкурсы, в которые вовлекаются дети и их родители. Хочется верить, что это позволяет добиться лучшей коммуникации внутри семьи, которая в итоге становится базой для формирования безопасности каждого человека в любом возрасте», - заключила Перфилова.