РИАМО - 27 июн. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 27 июня в Москве ожидается дождь, гроза и град, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 27 июня, в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют ездить медленнее, увеличить дистанцию до других машин. Водителям также напомнили, что грозы ухудшают видимость, вспышки молний могут ослепить и спровоцировать ДТП.

Во время грозы нельзя находиться рядом с водоемами, купаться, рыбачить.

При сильном ветре не следует парковаться у деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.