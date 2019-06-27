РИАМО - 27 июн. В Москве и Подмосковье ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода, а максимальная температура составит 17-19 градусов в столице и 16-21 градус по области, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять высотный циклон, который принесет с собой продолжительные дожди, усиление ветра и понижение температуры. В Москве и области ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода.. Атмосферное давление понизится и составит 738 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с периодическими порывами до 15 метров в секунду. При резких изменениях метеопараметров возможно ухудшение самочувствия у людей с большинством хронических заболеваний, особенно болезнями эндокринной и нервной системы, а также хроническими болезнями суставов и органов дыхания.

«Резко понизится атмосферное давление, что может спровоцировать у гипертоников и гипотоников, а также у страдающих нарушениями ритма сердца, ухудшение самочувствия. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение», - отмечается в сообщении.

Специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты.