РИАМО – 26 июн. Представители эконадзора обнаружили в Волоколамском городском округе сразу нескольких нарушителей природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования установлено, что ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-Центр», эксплуатирующее очистные сооружения вблизи деревни Желудьково, допустило разлив неочищенных сточных вод на водосборную площадь ручья. В аналогичном нарушении виновно ООО «Саргас», которое обустраивает пруд в поселке Сычево: в ходе ремонта строительной техники рабочие допустили разлив нефтепродуктов на почву», – отмечается в сообщении.

Еще одним нарушителем оказалось ООО «Швейная фабрика «Виктория», которое производит швейные изделия в помещении, расположенном в деревне Ченцово.

«В ходе проверки деятельности предприятия выяснилось, что на фабрике, имеющей шесть стационарных источников выбросов, вентиляционная система не имеет обязательных фильтров», – добавляется в сообщении.

Кроме того, предприятие нарушило правила хранения люминесцентных ламп, которые должны складироваться в специальном помещении, оборудованном газоанализаторами и индивидуальными средствами защиты.

По итогам проверок организации-нарушители и их должностные лица оштрафованы на общую сумму более 300 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле надзорных органов.