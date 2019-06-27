РИАМО – 27 июн. Бригады центра СПИД проведут тестирование на ВИЧ в Пушкине и Ликино-Дулеве 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«27 июня в Пушкинском городском округе и в городском округе Ликино Дулево состоится выездная акция мобильных бригад Московского областного центра СПИД. Любой желающий сможет прийти и анонимно сдать тестирование на наличие ВИЧ-инфекции», – отмечается в сообщении.

Специалисты проведут тестирование на наличие ВИЧ-инфекции, а при необходимости направить в Центр для более глубокого обследования и назначения терапии.

«Осведомленность о собственном ВИЧ-статусе – это такая же забота о здоровье, как занятия спортом или правильное питание. Основная цель таких мероприятий – повысить информированность жителей Подмосковья о таком опасном заболевании, как ВИЧ. За 2018 год на ВИЧ-инфекцию на территории Московской области обследовано почти 1,8 миллиона человек», – дополнил главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Следующая выездная акции мобильных бригад Московского областного центра СПИД пройдет 4 июля в Щелкове.