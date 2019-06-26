РИАМО - 26 июн. С 24 по 26 июня в Центре международной торговли в Москве прошел Всероссийский водный конгресс - 2019, цель которого – повысить эффективность реализации федеральных проектов по водным ресурсам, которые разработаны в рамках выполнения майских указов президента.

Водный конгресс был организован при поддержке правительства РФ, Совета Федерации, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства водных ресурсов и других.

Среди центральных спикеров деловой программы были спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Спикеры подняли важные вопросы защиты природных ресурсов, связанные с улучшением экологической ситуации, очисткой всех видов вод, в которые происходит колоссальный выброс радиоактивных и промышленных отходов, вопросы замены изношенных трубопроводов, протяженность которых составляет тысячи километров.

В 2019 году стратегическим партнером конгресса выступило ООО «Новые трубные технологии», которое уже много лет является лидером в производстве и поставке трубной продукции, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров, фасонных соединений из композитных материалов. Предприятие, которое располагается в Сергиево-Посадском округе Московской области, предоставляет партнерам качественные комплексные решения в транспортировке и обработке воды, канализационных и ливневых стоков через внедрение инновационных технологий и подходов к созданию инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, водоочистки стоков.

Присутствие крупнейших игроков частного сектора по производству трубопроводов и очистных сооружений при поддержке правительства РФ позволит в ближайшие несколько лет закрыть часть нерешенных вопросов по замене трубопроводов, превысивших срок эксплуатации в разы, и установке современных очистных сооружений.

Итогом Всероссийского водного конгресса стало торжественное подписание соглашений о сотрудничестве, целью которых является не только поддержка отечественных производителей, но и развитие коммуникаций и выстраивание системы эффективного взаимодействия государства, бизнеса, гражданского общества и научного сообщества, совместный поиск перспективных инструментов решения накопившихся проблем.