РИАМО – 26 июн. Строительные работы в жилом комплексе «Академик-2» в Мытищах возобновились после двухлетнего перерыва, объект планируются ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В среду ход работ на строительной площадке оценили участники инициативной группы, представители министерства жилищной политики Московской области, инвестора и подрядных организаций.

«Строительство дома началось в 2006 году застройщиком ЗАО «Спецстройжилье-XXI век», затем обязательства по завершению строительства дома были возложены на компанию ООО «Дом-Спецстрой». В 2018 году строительство на объекте было полностью остановлено в связи с отсутствием финансирования застройщиком», – отмечается в сообщении.

Позже было найдено решение по завершению строительства объекта.

«В настоящее время привлечен инвестор, работы возобновлены. Дом находится в высокой степени строительной готовности – более 90%, в настоящий момент необходимо выполнить все работы в соответствии с проектом и сдать дом в эксплуатацию», – заявила заместитель министра жилищной политики Московской области Юлия Баринова.

Возобновление строительства стало возможным благодаря привлечению инвестора для финансирования завершения строительных работ в связи с изменениями в закон Московской области №84/2010-ОЗ «О защите прав граждан».

«Указанные изменения позволили органам местного самоуправления с учетом мнения министерства жилищной политики Московской области заменять в инвестиционных соглашениях обязательства, в результате чего появилась возможность привлекать инвестора к решению проблем обманутых дольщиков», – уточняется в пресс-релизе.

Директор департамента проектного управления ГК «Инград» Александр Гусев рассказал, что еще нужно понять состояние объекта, чтобы оценить его текущее состояние и провести работы с должным качеством.

«Чтобы у будущих жильцов не было вопросов и опасений, что с ним что-то произойдет. У нас есть свой контроль качества, но мы будем работать совместно с государственным строительным надзором», – заверил он.

Работы возобновились в середине июня, уже запущены технические лифты для подачи материалов для монтажа и кладки стен, выполнены на первой секции стены в санузлах, идет монтаж приборов отопления, штукатурные работы в местах общего пользования, установлен водомерный узел, ведется монтаж пожарных и вентиляционных систем, с территории полностью вывезен строительный мусор.

«Благодаря совместной работе был найден выход из тупиковой ситуации, найден инвестор, который хорошо зарекомендовал себя. Предоставлены графики, они контролируются министерством, администрацией городского округа Мытищи. Наконец-то у нас появилась уверенность, что объект будет достроен!» – поделился дольщик ЖК «Академик-2» Николай Грабовский.