РИАМО – 26 июн. В 2019 году в Московской области было отпущено 2,7 миллиона упаковок льготных лекарств на сумму 5,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел выездное заседание на тему обеспечения жителей региона льготными лекарствами. Участники ознакомились с деятельностью ГБУ МО «Мособлмедсервис».

«Председатель комитета Андрей Голубев отметил, что за последнее время в Московской области снижается количество жалоб на отсутствие льготных лекарств. Это же подтвердила и уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова», – отмечается в сообщении.

Однако при этом, по словам Семеновой, поступают жалобы на докторов, которые не выписывают рецепты на льготные препараты.

Голубев уточнил, что такие случаи необходимо отслеживать – важно, чтобы нужные рецепты всегда выписывались вне зависимости от наличия препарата.

Семенова также предложила создать «Памятку льготника», которая была бы размещена в каждом аптечном пункте «Мособлмедсервиса» – это могла бы быть брошюра, плакат или стенд, где была бы собрана вся необходимая полезная информация.

«Так, например, каждый льготник должен знать, что имеет право на получение рецепта на определенное лекарство по назначению врача или на тот или иной препарат (если он есть в наличии) – и ему не вправе отказать. Если нужное лекарство в аптечном пункте отсутствует – оно в течение 10 дней должно поступить. При нарушении этих сроков можно обратиться в министерство здравоохранения», – разъясняется в материале.

Директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина привела данные, что в настоящее время в Московской области 323 аптеки отпускают льготные лекарства. Еще две планируются к открытию в 2019 году.

Всего в Московской области получателями льготных препаратов являются 690 тысяч человек. В период с января по июнь 2019 года было отпущено 2,7 миллиона упаковок, обслужено 1,8 миллиона рецептов. Сумма отпуска составила 5,6 миллиарда рублей. В настоящее время товарный запас льготных лекарств составляет 3 миллиона упаковок на сумму 6,3 миллиарда рублей.

«В Московской области также работает горячая линия, на которую с января 2019 года поступило 52 тысячи звонков. Из них 57% – по вопросам лекарственного обеспечения и 41% – запрос справочной информации», – дополняется в сообщении.

В апреле этого года была внедрена система автоматического расчета товарного запаса в аптеках: у представителей аптек появилась возможность сформировать запас лекарств в автоматическом режиме, после чего передать данные на согласование в министерство здравоохранения Подмосковья. Таким образом, время на пополнение запасов в аптеке сократится.

Также внедрено СМС-информирование о поступлении препарата – такие рассылки смогут получать пациенты подмосковных поликлиник.

Координатор Федерального проекта «Народный контроль» по Московской области Шерзод Атаев рассказал, что в рамках проекта в апреле была запущена горячая линия по сбору обращений, касающихся льготных лекарств.