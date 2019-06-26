РИАМО – 26 июн. Московская административная дорожная инспекция проверила такси на Комсомольской площади, у шести из 20 таксистов выявили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы МАДИ.

В среду сотрудники МАДИ и ГИБДД проверили таксистов на Комсомольской площади в Москве.

«Инспекторы убедились, соответствуют ли автомобили такси положенным требованиям, и проходят ли водители обязательный медицинский осмотр. Участники рейда проверили 20 автомобилей такси. Шесть машин проверку не прошли – у водителей в путевом листе не оказалось отметок о прохождении медицинского и технического осмотров, что стало основанием для временного изъятия транспортного средства по статье 27.10 КоАП РФ», – отмечается в сообщении.

Каждый водитель, который работает в такси, должен иметь при себе путевой лист с отметками о прохождении обязательного медицинского и технического осмотров. Это делается для безопасности пассажиров и дорожного движения, ведь плохое самочувствие водителя или техническая неисправность транспорта нередко становятся причинами ДТП.