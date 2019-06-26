РИАМО – 26 июн. Молодые семьи из 55 муниципалитетов Подмосковья получат субсидии на жилье в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В регионе прошел конкурсный отбор муниципальных образований для участия в 2020 году в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

«55 муниципальных образований планируют предусмотреть в местных бюджетах софинансирование молодым семьям для приобретения жилья. По программе семье предоставляется 30-35% от расчетной стоимости жилья. Выплата состоит из средств областного, федерального и муниципального бюджетов», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В связи с изменением стоимости квадратного метра, муниципалитеты Подмосковья запланировали в местных бюджетах больше средств на софинансирование. Это позволит молодым семьям получить увеличенные выплаты в 2020 году.

«Так, например, семье с тремя детьми в 2019 году было предоставлено 1 091 437 рублей. В 2020 году семья равного состава получит 1 153 656 рублей», – уточняется в сообщении.

Ознакомиться с перечнем муниципальных образований, которые выделят финансирование молодым семьям в 2020 году, можно на сайте министерства жилищной политики Подмосковья по ссылке.