РИАМО – 26 июн. Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Накануне следствие обратилось в надзорный орган с ходатайством о передаче уголовного дела из органов полиции в производство Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

«Сегодня следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ («Кража») и 162 УК РФ («Разбой»)», – сказала Иванова.

По данным следствия, мужчина знакомился с жителями столицы, предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, после чего злоумышленник обкрадывал своих жертв.

Кроме того, следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних, добавила Иванова.

«В настоящее время установлено более 10 пострадавших от действий задержанного, ему предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметила она.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех эпизодов преступной деятельности мужчины на территории столицы, а также возможных его соучастников.

Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек.

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