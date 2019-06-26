РИАМО - 26 июн. Медики урологического отделения подмосковной Раменской центральной районной больницы успешно прооперировали пациентку с полной дисфункцией почки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В почке у женщины образовался коралловый конкремент. Больная жила с этой патологией в течение нескольких лет. Отказ от обращения к специалистам спровоцировал развитие воспаления и образование гнойного свища.

«Подобные заболевания относятся к быстро развивающимся и в дальнейшем могут привести к полному удалению пораженной почки», – сказал заведующий урологическим отделением больницы Геннадий Дьяков.

В момент поступления женщины в урологическое отделение свищ уже проходил через мышцы поясничной области и кожные покровы, а боль и дискомфорт невозможно было терпеть. Врачи приняли решение о незамедлительной операции.

«В результате хирургического вмешательства пациентке был полностью удален конкремент и поврежденный им орган, являвшийся источником постоянного инфицирования организма. Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке», – отмечается в материале.

Выраженный спаечный процесс образовал конгломерат высокой плотности и существенно затруднил отделение почки от тканей других органов.