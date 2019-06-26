РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июн. Ремонт в поликлинике поселка Нахабино Красногорска планируют завершить в конце июля текущего года, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

В среду она посетила с рабочим визитом нахабинскую поликлинику, в которой идет затянувшийся ремонт. Она пообщалась с представителем подрядной организации, заведующим больницей Антоном Вольвовским и персоналом лечебного заведения.

«Поликлиника стояла в ремонте, в очереди. Областной Минздрав финансирует ремонтные работы. Речь шла о ремонте кровли и нескольких отделений. Ремонт, который должен был быть закончен в сентябре 2018 года, до сих пор тянется, и сегодня нам подрядчик сказал, что он в конце июля выйдет с объекта», – сказала Хаймурзина.

Она попросила начальника теруправления Нахабино Бориса Соловьева и депутата совета депутатов муниципалитета Романа Володина взять ремонт на контроль.

«Ремонт в нахабинской поликлинике начался в июне 2018 года. Были запланированы замена кровли, вентиляции, потолков на всех пяти этажах, полная замена системы освещения. В процессе добавился дополнительный объем работ, который сейчас в завершающей стадии», – добавил Вольвовский.

Он отметил, что был составлен промежуточный акт и дефектная ведомость. По его словам, были выявлены недостатки в проведенном ремонте. В частности, протекала кровля, были нарушены ливневые стоки и пожарная сигнализация.

«Сейчас составлен план устранения данных недостатков. В течение полутора месяцев все они должны быть устранены», – добавил Вольвовский.

В нахабинской поликлинике есть педиатрическое, терапевтическое, физиотерапевтическое, стоматологическое, гинекологическое отделения и отделение протезирования, работают узкие специалисты. С мая в поликлинике работает маммограф, записаться на диагностику пациенты в плановом порядке могут в течение 10 дней, при срочных показаниях маммографию проводят в день обращения.

Кроме поликлиники, больница в поселке Нахабино включает в себя стационар, фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козино и несколько медицинских пунктов в отдаленных микрорайонах поселка.

«К нахабинской поликлинике прикреплено около 38 тысяч взрослого населения и порядка 10 тысяч детей», – добавил заведующий больницей.