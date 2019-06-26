РИАМО – 26 июн. С начала сезона навигации силами «Мосводостока» с поверхности рек Москвы и Яузы в столице собрали около 1 тысячи кубометров плавающего мусора, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Работы по уборке акватории выполняются 30-ю плавсредствами. Из них: 18 – самоходные суда и 12 - несамоходные, предназначенные для перевозок мусора и грунта в места временного хранения для последующей утилизации», - отмечается в материале.

За каждым участком Москвы-реки и Яузы закреплены конкретные суда флота. В его ведении находится более 60 километров водной глади: от Бесединского автомобильного моста на юго-востоке города до Карамышевской набережной на северо-западе.

«В навигационный период задействованы все суда флота для выполнения регламентных работ. Сбор плавающего мусора и ликвидация нефтяных загрязнений производится ежедневно. В случае аварийных ситуаций применяются дежурные суда, работающие также в круглосуточном режиме», - добавляется в сообщении.

Специально оснащенные суда патрулируют реки и вылавливают с поверхности воды водоросли, мусор и посторонние предметы. Чтобы осуществить беспрепятственное прохождение пассажирских кораблей, флотилия ГУП «Мосводосток» будет работать до тех пор, пока реки не замерзнут.