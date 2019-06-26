РИАМО - 26 июн. В подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 24 июня 2019 года подросток ушел из дома, расположенного по улице Дзержинского в городе Серпухове, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

На вид подростку 15-17 лет, нормального телосложения, волосы русые, лицо светлое, глаза карие. Был одет в светлые брюки, красную футболку, синие кроссовки, либо зелено-желтые шорты и зеленую футболку.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетнего. В целях поиска ребенка составлены ориентировки с фотографией, приметами и одеждой. На его розыск ориентированы сотрудники полиции, которыми систематически осуществляется проверка мест массового скопления молодежи, проводится мониторинг социальных сетей», – подчеркивается в материале.

К настоящему времени проведен осмотр места проживания подростка, опрошены родители, получена детализация телефонных переговоров.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(496)735-26-23 или 8(495)184-05-61.