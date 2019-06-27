РИАМО - 27 июн. На участках Бригадирского и Технического переулков в центре столицы ввели одностороннее движения транспорта, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Изменение схемы движения в связи со строительством комплекса зданий. Участок 1: Бригадирский переулок от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Участок 2: Технический переулок от Бауманской улицы до 2-й Бауманской улицы. Особенности: одностороннее движение», - говорится в сообщении.

Изменения введут действуют с четверга.