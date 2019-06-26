РИАМО – 26 июн. Введение в России нормы об изъятии автомобилей у пьяных водителей будет способствовать тому, что сотрудники ГИБДД начнут злоупотреблять властью и незаконно реализовывать приглянувшиеся машины, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил забирать авто у пьяных водителей. По его мнению, это поможет повысить безопасность на дорогах. Такая мера коснется и тех, кто управляет машиной по доверенности. В случае конфискации собственник сможет подать регрессивный иск к нарушителю и вернуть свой автомобиль. Эксперты признают двоякость данной меры.

«Полицейские стремятся получить как можно больше инструментов для давления на простых граждан. Сотрудник ГИБДД будет не бороться с пьяным водителем, а возможно, даже «рисовать» результаты экспертизы, чтобы получить возможность реализовать автомобиль, который приглянулся», – сказал Шапарин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт добавил, что совершенно непонятно, как будет решаться вопрос с юридическими лицами.

«Регрессивный иск далеко не всегда поможет вернуть транспортное средство – вдруг его уже продали на торгах. В таких ситуациях мы можем столкнуться с подставами», – подчеркнул Шапарин.

По его мнению, несмотря на необходимость борьбы с пьяными за рулем, от имущественных наказаний лучше отказаться. Меры борьбы с вождением в пьяном виде, которые сейчас предусматриваются законодательством, Шапарин считает достаточными.

Новое предложение по конфискации имущества МВД уже отправило на рассмотрение в правительство РФ.