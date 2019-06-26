РИАМО – 26 июн. По предписанию Госжилинспекции Подмосковья деревянный барак в Бронницах, в котором проживало девять человек, признан аварийным и подлежащим сносу, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«По предписанию Госжилинспекции Московской области межведомственная комиссия городского округа Бронницы признала аварийным и подлежащим сносу двухэтажный деревянный дом №60А по Советской улице, построенный в 1962 году. По информации городской администрации, в доме, где все квартиры являются муниципальными, проживает 9 человек», – говорится в сообщении.

При проверке обращения жителей инспекторы выявили многочисленные признаки аварийности здания.

«Фундамент и цоколь оказались сильно повреждены, наружные стены перекошены. В доме отсутствовали водопровод и канализация, но при этом он был газифицирован, что увеличивало потенциальную опасность для проживающих», – уточняется в сообщении.

По результатам проверки в администрацию городского округа было направлено предписание. Госжилинспекция требовала принять меры по обеспечению безопасности жителей, а также оценить пригодность дома для проживания.

«Орган местного самоуправления организовал экспертное обследование, по результатам которого было признано, что дом на Советской улице не имеет остаточного ресурса для дальнейшей безопасной эксплуатации, является аварийным и подлежащим сносу», – подчеркивается в сообщении.

Муниципальным властям необходимо принять меры для расселения жителей, занимающих квартиры по договорам социального найма.