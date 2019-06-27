РИАМО - 27 июн. В Москве на территории исторического парка «Россия — моя история» в четверг откроется выставка советских игровых автоматов, которые были популярны 30 лет назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гости ВДНХ этим летом смогут окунуться в атмосферу детства, сразившись в морской бой на игровом автомате 1980-х годов и отведав газировку с сиропом. Экспонаты из Музея советских игровых автоматов с четверга будут представлены на территории исторического парка «Россия — моя история» (проспект Мира, дом 119, строение 57). Выставка разместится в залах №№3 и 4, рядом с основной экспозицией, посвященной XX веку», — говорится в сообщении.

Посетители ВДНХ увидят автоматы «Снайпер», «Магистраль», «Городки», «Хоккей» и другие популярные 30 лет назад игровые машины.

Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 21:00. При покупке билета выдадут 15 жетонов для автоматов.

«На выставке можно будет увидеть более 50 работающих аппаратов, которые размещались в кинотеатрах, отелях, на вокзалах и на улицах курортных городов СССР в 80-е годы. Многие автоматы из коллекции музея являются единственными сохранившимися экземплярами таких машин в нашей стране», — рассказали в пресс-службе исторического парка «Россия — моя история».

В пресс-службе добавили, что посетители смогут попробовать легендарную советскую газировку с сиропом «за три копейки» или молочный коктейль «за пять копеек» из торговых автоматов.

Кроме этого, для всех желающих будут проводить обзорные экскурсии на русском и английском языках. Гостям расскажут об индустрии развлечений в СССР, а также о феномене аркадных игр, которые стали предшественниками компьютерных.

Экскурсионные группы будут формировать каждые полчаса. Предварительная запись не требуется. Для иностранных туристов специально подготовят карты с информацией о музее и правилами игр на английском языке.

«Коллекция музея насчитывает более 60 экспонатов. Они были привезены из разных стран, входивших в состав Советского Союза. Музей открылся в 2007 году в здании Московского политехнического университета. Затем он располагался на одной из старейших улиц города — Кузнецком Мосту. Летом 2015 года экспозиция переехала в историческое здание пассажа К. С. Попова-Джамгаровых», — добавляется в материале.

Коллекция музея регулярно пополняется, поэтому начинает не хватать места. Новое здание подберут до конца года.

Исторический парк «Россия — моя история» открылся на ВДНХ в 2015 году. Музейная экспозиция посвящена знаковым периодам в истории государства. С помощью мультимедийных технологий здесь можно узнать о развитии России от правления Рюриковичей и Романовых до важных событий ХХ века. Кроме того, в парке есть большой кинозал, игровые квест-комнаты, образовательная зона, книжный магазин и медиакафе. Для детей и взрослых проводятся мастер-классы, лекции, концерты и экскурсии.