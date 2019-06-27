РИАМО - 27 июн. Английский футбольный клуб «Шеффилд», который является старейшей существующей командой в мире, в четверг сыграет с клубом из Санкт-Петербурга на стадионе в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Стадион «Сатурн» в Раменском примет поистине историческую и беспрецедентную игру, которая вряд ли может состояться в рамках какого-либо турнира. Встретятся самый старый существующий футбольный клуб планеты и команда «КФ» из Санкт-Петербурга. Трибуны «Сатурна» вмещают порядка 14 тысяч человек, и мы ожидаем, что они будут заполнены болельщиками», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Игра состоится в рамках российского турне английского клуба: 22 июня «Шеффилд» сыграл выставочный матч с московским «Торпедо», а 26 июня сыграл с ФК «Чертаново».

По словам Терюшкова, знаменательно, что такое неординарное и знаковое со спортивной точки зрения событие, которое несомненно войдет в историю, состоится именно на территории Московской области.

«Доверие, оказываемое нашему региону, говорит, как о соответствующих стандартах подготовки полей, так и о большом опыте и высоком уровне организации и проведения футбольных состязаний различного масштаба», — заключил министр.

«КФ» - футбольный клуб из Санкт-Петербурга, созданный в 2017 году телеведущим и спортивным комментатором Никитой Ковальчуком в рамках проекта «Ятренер». «КФ» является участником соревнований в первой лиге первенства Санкт-Петербурга сезонов 2018 и 2019, а также зимних первенств Санкт-Петербурга сезонов 2017/18 и 2018/19. На данный момент Ковальчук является главным тренером команды.