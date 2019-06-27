РИАМО - 27 июн. Английский футбольный клуб «Шеффилд», который является старейшей существующей командой в мире, в четверг сыграет с клубом из Санкт-Петербурга на стадионе в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Стадион «Сатурн» в Раменском примет поистине историческую и беспрецедентную игру, которая вряд ли может состояться в рамках какого-либо турнира. Встретятся самый старый существующий футбольный клуб планеты и команда «КФ» из Санкт-Петербурга. Трибуны «Сатурна» вмещают порядка 14 тысяч человек, и мы ожидаем, что они будут заполнены болельщиками», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Игра состоится в рамках российского турне английского клуба: 22 июня «Шеффилд» сыграл выставочный матч с московским «Торпедо», а 26 июня сыграл с ФК «Чертаново».
По словам Терюшкова, знаменательно, что такое неординарное и знаковое со спортивной точки зрения событие, которое несомненно войдет в историю, состоится именно на территории Московской области.
«КФ» - футбольный клуб из Санкт-Петербурга, созданный в 2017 году телеведущим и спортивным комментатором Никитой Ковальчуком в рамках проекта «Ятренер». «КФ» является участником соревнований в первой лиге первенства Санкт-Петербурга сезонов 2018 и 2019, а также зимних первенств Санкт-Петербурга сезонов 2017/18 и 2018/19. На данный момент Ковальчук является главным тренером команды.
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