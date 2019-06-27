РИАМО - 27 июн. В Московской области могут появиться новые города областного подчинения, соответствующие законопроекты планируется рассмотреть в четверг на очередном заседании Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Внесены три законопроекта об отнесении городов Волоколамск и Пушкино к категории городов областного подчинения Московской области. Также рабочий поселок Лотошино планируется отнести к категории поселка городского типа областного подчинения региона», – отмечается в сообщении.

Данные проекты законов поступили в думу от губернатора Подмосковья. С начала года в областное подчинение вошло десять городов – Одинцово, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Серпухов, Щелково, Сергиев Посад, Воскресенск и Раменское.