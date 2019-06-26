РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. Спортивные площадки на стадионе «Вымпел» в Королеве будут работать бесплатно в летнее время, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В летнее время спортивные площадки на стадионе «Вымпел» будут работать бесплатно. Для того, чтобы поиграть в теннис, волейбол или баскетбол необходимо подойти к дежурному администратору для доступа на площадку», – говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас уже существуют специальные «детские часы» с 11:00 до 13:00, когда на всех спортивных объектах работают тренеры по разным видам спорта и учат детей азам спортивных игр.