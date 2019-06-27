РИАМО - 27 июн. Поклонники творчества народной артистки России Аллы Покровской, скончавшейся на 82-м году жизни, смогут попрощаться с актрисой в четверг в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, начало гражданской панихиды в 11:00, сообщается на сайте театра.

25 июня ушла из жизни Алла Покровская – выпускница Школы-студии МХАТ (легендарный «звездный» курс 1959 года), ставшая ее ведущим педагогом, профессором, авторитетом для коллег и многих поколений студийцев; театральный режиссер и выдающаяся актриса, 45 лет посвятившая служению «Современнику», а последние 15 лет – мхатовской сцене. В последнее время Покровская тяжело болела.

«Прощание с Аллой Борисовной Покровской состоится в четверг. В 11 часов начнется гражданская панихида в Московском художественном театре имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3), в 13 часов – отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», – говорится в сообщении.

В Художественном театре Покровской сыграны главные роли в спектаклях Кирилла Серебренникова «Мещане» (Акулина Ивановна Бессеменова), «Господа Головлевы» (Арина Петровна Головлева), «Изображая жертву» (женщина в кимоно); Мадлен Палмер в «Дыхании жизни» Елены Невежиной, Кошон в «Жаворонке» Жени Беркович, Валентина Николаевна и бабушка Игоря в «Доме» Сергея Пускепалиса, Филицата в спектакле Александра Огарева «Правда — хорошо, а счастье лучше».