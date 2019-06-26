РИАМО – 26 июн. В Подмосковье прошла презентация уникального приложения AR Tutor, предназначенного для детей с ментальными нарушениями, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Так, 25 июня в Коломенском детском доме-интернате для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла презентация уникального интерактивного обучающего пособия с применением цифровых технологий AR Tutor для детей с ментальными нарушениями.

«Интерактивное обучающее пособие с технологией дополненной реальности предназначено для социальной адаптации детей с ментальными нарушениями. Разработчиком данного проекта стал член Общественной палаты Московской области, руководитель НКО «Цифровые технологии реабилитации» и компании KidArKit Егор Козловский», – отмечается в сообщении.

Проект AR Tutor, который предлагает Козловский, – это уникальное мобильное приложение, разработанное российскими специалистами, с применением технологии дополненной реальности, с помощью которого ребенок с ментальными нарушениями может обучаться простейшим бытовым навыкам.

«Данное приложение будет интересно для детей, потому что обучение полезным навыкам проходит в виртуальной реальности. И для наших педагогов – это новый способ взаимодействия с детишками, у которых есть ментальные нарушения. Я уверена, что данное приложение будет востребованным в наших учреждениях социального обслуживания», – пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Представителям детских домов рассказали о том, каким образом можно применять приложение, показали различные варианты использования. Также были показаны обучающие видеоролики, где наглядно продемонстрировано, как специалисты работают с этим приложением, как проводятся занятия с применением этой программы на развитие пассивного и активного словаря, памяти, внимания и мышления.