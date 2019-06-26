РИАМО - 26 июн. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Подмосковье предусматривает ремонт региональных дорог общей протяженностью более 1,5 тысяч километров в 2019 году, сообщил журналистам в среду начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

«В Подмосковье в этом году весь региональный ремонт выполняется в рамках национального проекта. Это более 450 дорог с общей протяженностью более 1,5 тысяч километров. Из регионального бюджета на эти цели выделено 12 миллиардов рублей. Также 618 миллионов рублей субсидий выделено из федерального бюджета», - сказал Щулепников.

По его словам, до конца 2019 года в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 65% областных дорог.

Щулепников отметил, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подготовлен в соответствии с майскими указами президента РФ. Данными указами были поставлены задачи по приведению дорог в нормативное состояние, снижению доли дорог, работающих в режиме перегрузки, снижению смертности от ДТП на автодорогах. Также были поставлены задачи общесистемного развития дорожного хозяйства.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик сообщил, что в 2019 году в Подмосковье отремонтируют восемь автодорог в рамках нацпроекта за счет федерального бюджета. Общая протяженность этих дорог превышает 90 километров.