РИАМО – 26 июн. Водитель легкового автомобиля пострадал в результате ДТП на трассе в Одинцовском округе, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

В среду в 19:00 на 5 километре автодороги Звенигород – Кубинка произошло столкновение автомобилей «МАЗ» и BMW.

«В результате ДТП пострадал водитель легковушки. По данному факту проводится проверка. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения», – отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что смертность на дорогах в Подмосковье продолжает снижаться, в настоящее время этот показатель уже на 10% ниже прошлогодних значений.