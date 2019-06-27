РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. Льготники Подольска в четверг смогут бесплатно посетить Ледовый дворец «Витязь» в рамках программы «Добрый час», сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Социальная программа «Добрый час» проходит в Ледовом дворце «Витязь» на основании распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева. В четверг, 27 июня, с 18:15 до 19:15 люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно посетить каток, спортивный зал, теннисный корт. Спортивный инвентарь администрация не предоставляет», – говорится в сообщении.

Для посещения «Доброго часа» нужно иметь при себе документы, подтверждающие наличие льгот. Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность нахождения на спортивных площадках, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья и несет ответственность за свою безопасность при нахождении на спортивных площадках.

Ответственность за поведение детей и их безопасность лежит на родителях или сопровождающих их лицах. Администрация не несет ответственности за несчастные случаи, травмы, возникшие в результате спортивных занятий.

За расписанием акции можно следить на сайте Ледового дворца. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(496)765-40-23, 8(496)765-40-18.