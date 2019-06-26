РИАМО – 26 июн. Министерство жилищной политики Московской области запустило пилотный проект – информационный ресурс https://ds.mosreg.ru, который будет включать актуальную информацию обо всех объектах, возводимых в регионе за счет внебюджетных источников финансирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сайт запущен в тестовом режиме. В настоящий момент можно посмотреть актуальную информацию по жилым домам, в отношении которых нарушены сроки передачи ключей дольщикам. Также, внесена информация по срокам и актуальному состоянию строительства социальных объектов «Урбан Групп», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что в настоящий момент в систему вносятся данные по объектам социальной инфраструктуры, которые планируются к сдаче до 2020 года.

«Этот этап работы – на финишной прямой. Далее будут отражены все жилые объекты и объекты социальной инфраструктуры. Это делается для того, чтобы каждый житель мог в режиме онлайн отслеживать данные по интересующим объектам», – пояснила Федотова.

Сейчас все проблемные жилищные комплексы разделены по этапам восстановления прав граждан, это отражено также в цветовом оформлении: поиск решения – красный, реализация решения – желтый, обеспечение прав – зеленый, завершенные с успехом – синий.

«Кроме этого, на портале представлена правовая информация, а также общие вопросы и ответы, возникающие у населения в процессе восстановления их нарушенных прав», – уточняется в материале.

Далее на сайт будут занесены все строящиеся за счет инвесторов социальные объекты. Следующий этап – все строящиеся объекты в Московской области.

«По каждому дому заведена карточка объекта, содержащая основные данные, фотографии, карту местоположения», – перечисляется в сообщении.

Для удобства граждан на сайте отображены телефоны горячей линии.