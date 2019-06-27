РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июн. В Подольске в микрорайоне Ново-Сырово в четверг пройдет встреча представителей власти и жителей по вопросу сноса незаконных строений и гаражей в ходе строительства транспортной развязки Восточный обход, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«27 июня возле дома №5 на Художественном проезде в микрорайоне Ново-Сырово состоится встреча с жителями по вопросу сноса незаконных строений и гаражей в рамках размещения новой транспортной развязки Восточный обход. Начало в 18:30», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет под руководством председателя комитета по строительству и архитектуре муниципалитета Сергея Цаплинского.