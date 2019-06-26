РИАМО – 26 июн. Госадмтехнадзор Московской области провел акцию «Тропинка к дому» в Чехове, инспекторы помогают людям почтенного возраста, труженикам тыла и участникам ВОВ, одиноко проживающим в частном секторе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Госадмтехнадзора навестили труженицу тыла, 94-летнюю жительницу города Чехов Екатерину Петровну Уколову. На этот раз инспекторы оказали помощь по окосу травы и очистке территории от накопившегося мусора. Такая помощь оказывается пенсионерке более года. В зимний период инспекторы территориального отдела №36 очищали от снега и наледи дорожки, ведущие к дому, подходы к сараю и хозяйственным постройкам, сбрасывали снег с крыши», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что лучшей наградой инспекторам стали теплые слова пенсионерки, которая поблагодарила участников акции за такую простую и очень своевременную помощь.

«Инспекторы пожелали Екатерине Петровне крепкого здоровья и пообещали еще не раз ее навестить, ее трудовая деятельность – пример для молодого поколения, в чем заключается и воспитательный момент акции – познакомиться с заслуженными людьми и подарить им частицу душевного тепла», – подчеркнул Баженов.

Чуткое и внимательное отношение к нуждам жителей региона – один из тезисов социальной политики губернатора Московской области Андрея Воробьева.