РИАМО – 26 июн. В Москве расследуется уголовное дело по факту нарушения половой неприкосновенности в отношении малолетней, следователи допросили всех участников, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«По данным следствия, 18 июня 2019 года на территории района Южное Бутово группа подростков в возрасте от 13 до 14 лет совершили противоправные действия в отношении 13-летней ранее им знакомой девочки», – заявила собеседник агентства.

Она уточнила, что все участники установлены, допрошены.

«Следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», – резюмировала Иванова.

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