РИАМО – 26 июн. Таганский суд арестовал до 25 августа уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлениях и ограблениях жителей столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Злоумышленника задержали 25 июня. 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с потенциальными жертвами на улице, завязывал беседу и предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки. Людям становилось плохо, а мужчина обворовывал их. Его жертвами могли стать более 20 человек.

«Постановлением Таганского районного суда Москвы от 26 июня 2019 года, Мурату Сабанову, обвиняемому в совершении преступлений по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой» – ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа 2019 года», – сказал собеседник агентства.

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