РИАМО - 26 июн. На трассах Раменского и Волоколамского городских округов Московской области в начале августа пройдут два этапа чемпионата России по кольцевым гонкам SMP РСКГ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На старт выйдут лучшие российские и зарубежные автогонщики. Пятый этап гоночной серии состоится на автодроме ADM Raceway в Верхнем Мячково с 3 по 4 августа 2019 года. Шестой этап чемпионата России по кольцевым автогонкам примет трасса Moscow Raceway, расположенная в Волоколамском округе.

«SMP РСКГ считается самым быстрым чемпионатом России по кольцевым гонкам, где участвуют сильнейшие спортсмены. В классе «туринг» Московскую область представляет пилот Андрей Масленников, который одержал победу на третьем этапе серии и удерживает третье промежуточное место в общем зачете», — говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Подмосковье располагает не одной гоночной трассой, отвечающей всем современным стандартам для проведения соревнований по различным дисциплинам в автоспорте.

«Главными площадками являются Moscow Raceway и ADM Raceway. Они принимают как соревнования по дрифту, так и различные серии кольцевых гонок», — отметил Терюшков, добавив, что главенство в области кольцевых первенств страны принадлежит вышеназванному чемпионату России по кольцевым гонкам SMP РСКГ.