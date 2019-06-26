РИАМО – 26 июн. На территории бывшей «Спасской слободы» отремонтируют жилой дом, который был построен в 1960 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: Скорняжный переулок, дом 7, корпус 1, Красносельский район.

«Здание, расположенное на территории культурного слоя «Спасской слободы» XVII века в центре столицы, построенное 1960 году по индивидуальному проекту, будет отремонтировано в рамках региональной программы капитального ремонта. Для обеспечения безопасной эксплуатации здания, проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по восстановлению строительных конструкций с учетом результатов проведенного обследования», – отмечается в сообщении.

Так, запланирован ремонт плиты перекрытия над подвалом с восстановлением защитного слоя бетона и межплитных швов, лестниц в подвал, площадки входа в здание и ступеней.

«Обновление фасада будет включать в себя в том числе ремонт кирпичной кладки наружных стен на отдельных участках, ремонт плит балконов с заменой их гидроизоляции и ограждений. Предусмотрено устройство технологического приямка, замена водосточной системы, утепление чердачного перекрытия и козырьков над входами, а также кровли и ее ограждения», – уточняется в материале.

В рамках ремонта подъездов заменят оконные и дверные блоки в помещениях общего пользования, напольную плитку на лестничных клетках, междуэтажных площадках, тамбурах, частичную облицуют плиткой стены первого этажа.

Кроме того, будет произведен ремонт штукатурного слоя и окраска стен. Также будет обновлено металлическое ограждение лестничных маршей с последующей окраской и заменой поручней.

«Предусматривается полная замена системы отопления, водоснабжения и канализации по существующим схемам, а также частичная замена системы электроснабжения. По завершении работ предусмотрен восстановительный ремонт по всему объему здания, при этом существующая планировка жилых помещений – сохраняется», – резюмируется в пресс-релизе.