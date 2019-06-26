РИАМО - 26 июн. Мемориальная доска советскому и российскому геологу Николаю Шило появилась в столице, ее разместили на фасаде дома №2 по улице Серафимовича, в котором он жил, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Николай Алексеевич Шило был крупнейшим специалистом в области геологии, что подтверждается его высокими государственными наградами. Отдельно хочу отметить, что деятельность Шило стала неоценимым вкладом в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне: в 1940-е годы он занимался разведкой уникальных золотых россыпей Северо-Востока», - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он также добавил, что с именем геолога связано создание многих научных и производственных организаций этой отрасли. Шило до последних дней возглавлял сектор россыпей института геологии РАН и вел активную научную деятельность.

Академик был героем Социалистического труда, лауреатом Государственной премии СССР, орденов Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.

Созданием мемориальной доски занимался авторский коллектив под руководством академика Российской академии художеств скульптора Ивана Казанского.

Мероприятие организовано представительством Магаданской области при правительстве Российской Федерации совместно с департаментом культурного наследия города Москвы.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители Российской Академии Наук, АО «Росгеология», Роснедра, а также родственники и соратники Шило.